美中新一輪貿易戰開打，自美對陸商品增稅後，北京對美商品提高關稅，其中包含戰略性商品稀土，而中國大陸國家主席習近平20日與中美貿易談判代表劉鶴一同赴江西了解贛州稀土產業發展情況，外界認為此舉是北京釋放將稀土視為手中王牌的動作。但外媒指出，事實上這張牌沒有他們想像中好用。

據美國有線新聞網（CNN）21日報導，稀土被稱為「21世紀的科技金屬」，為高科技產業必備，而中國大陸稀土儲量占全球35%至40%，產量卻占全球60%以上，一向被中國大陸視為資源戰略中的王牌。例如2010年陸漁船因闖釣魚台海域遭日方扣留後，中國大陸就暫停向日本出口稀土，迫使日方釋放船長，也讓中國大陸將稀土視為戰略籌碼此一手段引起世界關注。

報導指出，美國政府稀土問題顧問戈爾茲（Eugene Gholz）在智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）一篇研究報告指出，由於市場力量以及外交政治槓桿因素，讓北京的稀土王牌不如2010年當時強大。

戈爾茲指出，中國大陸對稀土金屬的壟斷力並未如表面上厲害。由於稀土是高汙染產業，而中國大陸先前因相關法規較為寬鬆，開採與提煉成本較為便宜，故可成為全球稀土供應國，但隨著中國大陸近年稀土需求量提高，至2025年將成為稀土淨進口國，加上北京當局加強打擊非法開採，中國稀土的價格優勢已漸漸消失，此時北京若將稀土作為戰略資源王牌，提高價格反不利產業。

戈爾茲在報告中說，不像石油與其他原料，大量且穩定稀土的供給需求並非如此重要，許多高科技僅使用少量稀土，一旦對稀土增稅，其影響也是需要時間才會發生作用。此外，美國更一直保持許多重要稀土金屬的庫存，遑論國防產業所需稀土安全存量。

戈爾茲總結，在華府朋友少少，加上多個跡象顯示貿易戰讓中國大陸經濟受傷，北京可能最後發現拿稀土下賭注，恐怕不是好選項。

(中時電子報)