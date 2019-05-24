台中市今日共有31對同婚登記，見證台灣婚姻平權新的一頁。（盧金足攝）

台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，同婚登記24日上路，台中市府民政局表示，今日共有31對預約，上午9點半第一對到西屯區戶政事務所登記，另外一對則專程從國外返台登記，同性結婚獲得一紙結婚證書，表示形式不重要，不會宴客，但有了結婚登記，未來在財產與醫療都有所本，相愛不分性別。

立法院三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》同婚專法，將同性結婚相關權益納入法律保障，台中市長盧秀燕表示，「我們尊重與祝福每個人愛的選擇」，台中市各區的戶政事務所都會全力配合。

民政局表示，今日共有31對預約同婚登記，其中西屯區戶政事務所有7對最多，南屯區戶政事務所6對，全部都會一個祝賀的結婚禮物，依各區戶政所準備的禮物，有的送米和碗筷

，有送抱枕，有的送茶具，祝福新人迎向幸福人生。

「我們在一起9年多，一路扶持相愛，有了同婚登記後，對醫療等更有保障！」從國外返台一對男同性伴侶，完成登記後高興的說，以後可以在路上手牽手了，雖然家人有的還不了解，但他30年前就出櫃了，心裡很坦然自在，幸福最重要了

，以後也考慮返台定居。

另一對女性歡喜登記，表示日子會照樣過，但以後在醫療與財產分配有法源依據，而且還會與親朋好友辦喜宴，還笑稱以前同性印喜帖，印刷廠的人還不相信，現在同性婚姻登記

，承認合法婚姻，同性印喜帖不會被大驚小怪了，現在台灣出現「彩虹」，寫下台灣婚姻平權新的一頁。

(中時 )