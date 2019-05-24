美國億萬富豪56歲史密斯（Robert F. Smith），19日到亞特蘭大莫豪斯學院畢業演說中，突然表示要付清396名學生的學貸，總金額高達4千萬美元（約新台幣12.5億元），成了全球熱門新聞。 報導一出，1名就讀輔英科技大學劉姓女同學在新聞下方留言「郭台銘我ㄉ學貸48萬」，沒想到卻被一名就讀中興大學的李姓同學嗆：「讀書又不是讓妳學當乞丐，連學費都要求人。」，讓她氣回22字，網友看完後狂讚，蓋起千樓留言。

劉姓同學不甘示弱重炮回應：「讀書也不是讓你當酸民，除非你小時候抓周抓到鍵盤。」，獲得1.2萬人按讚，還有超過4000多人留言力挺「妳驕傲就驕傲，不用在這酸人，書讀那麼多還不是只會搞歧視，妳口中的學店還比妳幽默」、「讀布里斯托的確很優秀，但真正優秀的人不需要靠貶低別人來突顯自己」、「我中興，我不驕傲」。

《ETtoday》報導，劉姓同學受訪時表示，學校有好壞之分，希望大家能互相尊重。據劉姓同學的友人透露，她劉同學是輔英校花。

(中時電子報)