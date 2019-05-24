粽子節到了，彰化縣衛生局抽驗３件不合格２件都是香菜農藥超標。（吳敏菁攝）

粽子節到了，彰化縣衛生局抽驗3件不合格3件都是香菜農藥超標。（吳敏菁攝）

粽子節到了，彰化縣衛生局抽驗3件不合格2件都是香菜農藥超標。（吳敏菁攝）

粽子節到了，彰化縣衛生局抽驗3件不合格，1件都是花生防腐劑超標。（吳敏菁攝）

粽子節到了，彰化縣衛生局抽驗３件不合格。（吳敏菁攝）

粽子節到了，彰化縣衛生局抽驗。（吳敏菁攝）

又到吃粽子的時節了，彰化縣衛生局近日稽查粽子製造場所、生鮮超市、大賣場、南北雜貨店、傳統市場及食材批發商、網路平台等，共抽驗計108件，3件不合格，違規率2.8％，3件不合格中，卻有2件香菜檢出不得使用於該作物之農藥種類。

彰化縣衛生局這次抽驗端午應節食品，共抽驗肉粽、鹼粽、調味醬及包粽餡料食材（含菜脯、香菇、蝦米、豬肉、鹹蛋黃、栗子、糯米、花生等）計108件，檢驗防腐劑、甜味劑、黃麴毒素、漂白劑、動物用藥、蘇丹色素及硼砂等項目。

衛生局食品衛生科長林毓芬表示，有2件芫荽，就是香菜檢出不得使用於該作物之農藥種類，其中1件來自臺中市有機農場的香菜，第一時間移請來源廠商所轄衛生局查辦，依食品安全衛生管理法第15條規定，農藥殘留不符規定可處以6萬元以上，2億元以下之罰鍰；另1件熟花生檢出防腐劑苯甲酸超量，將依違反食品安全衛生管理法第18條規定，處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰，違規產品均已令業者下架，暫停販售。

衛生局也提醒，硼砂害人體健康，禁止添加於食品，製作鹼粽可選用合法的食品添加物三偏磷酸鈉取代硼砂，但使用量需在3g／kg以下，彰化縣衛生局1樓服務台備有三偏磷酸鈉供民眾免費索取，歡迎索取使用。

(中時 )