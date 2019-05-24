日本ACG經典神作睽違12年全新篇章《CODE GEASS復活的魯路修》，在日本甫一上映就奪下新片滿意度冠軍、新片票房榜第3名的亮眼成績，超強口碑超越前3部曲，讓百萬日本粉絲在影廳內感動落淚，更被影迷封為「集12年大成之神作」。
曾蟬聯權威日媒《Newtype》票選最熱門動畫冠軍，破天荒獲日本動畫指標性3大獎項一致激賞的《CODE GEASS反叛的魯路修》，翻轉結局也成為日本動漫界經典，堪稱是「現象級神作」，而最新劇場版電影《CODE GEASS復活的魯路修》，劇情有魯路修與摯友朱雀、妹妹娜娜莉等人重逢的場景，被影迷公認最大淚點。
此外導演谷口悟朗透露在片中，除了看到魯路修的心理變化外，他和魔女C.C.的關係也有所改變，「魯路修的故事強調的是明天，而C.C.將會是改變他的關鍵人物。」且片中還出現了堪稱史上最強的Geass，讓末代皇帝魯路修陷入苦戰，激烈的鬥智對決將為全台影迷帶來震撼。電影29日在台上映，上映首周進戲院觀賞就送典藏原版前導海報1張；上映第2周觀影則送典藏原版正式海報1張。
(中時 )
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