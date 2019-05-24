木柵貓空與南港舊庄為北市兩大傳統茶區，北市產業局與北市七星生態保育基金會攜手推出「與茶相約在貓空」、「南港找茶趣」與「南港一日製茶師」等系列活動，讓民眾親身體驗製茶過程，6月課程即日起開放報名，名額有限。
「與茶相約在貓空」場次為6月15日、6月22日、7月20日、8月17日、8月24日，於北市鐵觀音包種茶研發推廣中心舉辦，主題豐富，除了有採茶品茶體驗，還能DIY美味茶點、手工皂以及蚯蚓盆栽DIY。
「南港找茶趣」場次為6月30日、7月7日、7月14日、8月4日、8月11日、9月1日，包含蓪草美勞親子課程、抹茶冰淇淋DIY、飄雲下午茶等手作課程，另安排當地茶農帶領民眾，體驗識茶、聽茶、採茶、品茶等過程；「南港一日製茶師」為7月23日、8月13日，均於南港茶葉製造示範場舉辦。
北市產業局表示，6月課程即日起開放報名，7、8、9月課程將分別於6月7日、7月4日、8月2日開放報名，名額有限，歡迎有興趣的朋友至活動網址http：／／bit.ly／2M4viXU報名。
(中時 )
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