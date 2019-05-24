同婚專法今（24）日正式上路，持反對立場的全國家長協會理事長陳彥志、高雄市家長協會理事長洪志和均表示，政府不尊重民意，對好不容易建立的民主制度是非常大的傷害，也令人憂心！接下來家長將全力守住教育，阻止校園內的不當教材、即同志教育內容擴大，然後等待2020年初大選翻盤。

陳彥志說，所謂同婚的爭議，在公投民意真實的表達後應該就已結束，政府唯一要做的就是加以回應、充分尊重；不料反而背道而馳，不遵守應有的分際，執意通過不符合公投民意的專法。許多家長在感到無奈與挫折之餘，明年一定會有所回應，對目前的結果加以反撲。無論是要求修改法條或尋求大法官解釋，社會暫時都不會平息下來，而其根源就是不夠民主的執政黨。

洪志和也說，同婚的影響主要是家庭和教育，如今家庭這一關已被突破，他們會全力守住教育、校園，然後等待半年後全力明年初大選翻盤。他分析，去年愛家公投三案，第10、12案已被同婚專法打破，剩下第11案「不應在國中小實施同志教育」，也是挺同團體在取得婚姻平權後的下個目標。洪志和強調，身為家長，有必要全力守住校園教育，先阻擋同運團體介入。

全國家長協會秘書長江秉彝則說，同婚的影響範圍很廣，對家長而言，最在意的就是家庭、倫理、教育的扭曲，未來恐怕將防不勝防。尤其同志教育必然光明正大進入校園，站在家長的立場一定會全力抵抗，再透過明年初的大選來扭轉局勢。

(中時 )