WHATEVER IT TAKES 😱 pic.twitter.com/mlKxPwqfQM — LSU Baseball (@LSUbaseball) May 23, 2019

美國大學的東南聯盟棒球錦標賽(SEC Tournament)出現超糗的離譜暴投，不但在9局下半連送對手2分，還將勝利雙手奉上。這段影片被大聯盟官網分享，創下高達160萬觀看次數，看到的網友也紛紛留言覺得超無言！

奧本老虎隊（Auburn Tigers）對戰路易斯安那州立大學（LSU）的淘汰賽，奧本老虎在9局下半1出局，二、三壘有人時還握有3比2的領先優勢，但老虎終結者富勒（Brooks Fuller）上場僅投第2球，就發生令人傻眼的暴投讓比賽陷入混亂。

富勒的暴投讓捕手謝弗勒（Matt Scheffler）很緊張，謝弗勒不知道球已經被擋在本壘板前，還脫下面罩驚慌失措地找球，結果竟然不小心將球踢到更遠的地方，而且謝弗勒依舊看不到球在哪，這時LSU在三壘上的跑者抓準時機跑回一壘攻下追平分。

不過這場混亂可還沒結束，正當三壘跑者快衝回本壘時，投手和捕手彷彿鬼遮眼般依舊找不到球，這時一壘手沃利（Rankin Woley）看不下去，趕緊將球撿起想要封殺跑者，沒想到再度發生爆傳失誤，把球丟到了三壘側自家的休息室前，從二壘趁傳上到三壘的跑者，再度趁機跑回本壘，最後LSU就以4比3逆轉獲勝。

最後令人反應不及的大逆轉讓主播也忍不住大喊：「我的老天，剛剛發生了什麼劇情！」而影片也被大聯盟「Cut4」轉貼分享，讓不少網友傻眼回覆：「我看了12次還是很無言」、「棒球真是奇怪的比賽」、「記得要送給對手感謝卡」。

(中時電子報)