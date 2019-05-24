專案人員查扣大批製毒工具，宛如專業工廠。（甘嘉雯攝）

查局長呂文忠（左）親自參加破案記者會。（甘嘉雯攝）

張姓製毒師傅在製毒過程中，全程戴著軍規版防毒面具。（甘嘉雯攝）

隱身在蘆竹地區一處偏僻鐵皮屋的製毒工廠，遭專案人員破獲，逮捕到張姓製毒師傅（中），他坦承製毒。（甘嘉雯攝）

偵破近年最大宗愷他命成品製毒工廠案！法務部調查局接獲情資，在桃園市蘆竹區一處隱密鐵皮屋，破獲張姓製毒師傅在自宅製毒，當場緝獲愷他命成品150餘公斤、半成品1000公斤及相關原料工具，屋內竟設有「品管檢驗及實驗區」，若依原料估算，至少可製成2噸以上毒品，市價超過40億元。

根據了解，鐵皮屋位處田園間具有獨立性及周邊空曠農地的天然阻隔，外界人、車難以進入，且在毒品廠房周邊，飼養多隻兇猛獵犬看守，一旦有人、車經過即狂吠不止，專案人員多次欲接近採證均鎩羽而歸，所幸附近廟宇香火鼎盛，專案人員假扮香客完成蒐證。

3月17日晚間時機成熟，專案人員執行查緝，發現張嫌製毒工廠非常專業，宛如一間大型毒品實驗室，除設有大型低溫冷藏設備以存放具高度易燃性之化學原料「乙酸乙酯」外，為避免製毒氣味外溢，加裝雙重密閉式門窗及工業級廢氣過濾設備，不僅如此，更有「品管檢驗及實驗區」監控毒品純度。

辦案人員透露，張嫌製毒期間全程配戴軍規版防毒面具以及過濾罐，還熬煮偏方草藥飲用解毒，工廠規模幾乎可為桃園地區近年來破獲最大型愷他命製毒工廠。

根據了解，原料中的NBOC多使用在香蕉催熟，可以合法進口，這也是讓專案人員頭痛的地方，明知嫌犯要製毒卻束手無策，所幸一舉破獲。

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(中時 )