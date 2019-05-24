從事殯葬業的莊姓男子，去年7月和李姓女友投宿台中汽車旅館時因雙方口角，莊男竟然以浴巾勒斃女友後，連續2天載屍伺機棄屍，但行經南投國道愛蘭路段時卻自撞護欄，員警現場處理時意外發現藏在後車廂內的李女屍體，整起凶殺案始曝光，經法院審理後，莊嫌遭法院重判10年2個月。

莊嫌在國道6號愛蘭路段自撞護欄車禍，意外驚見後車廂藏有女屍。（民眾提供，翻攝行車記錄器）

據了解，莊男去年7月20日駕駛黑色轎車在國道6號愛蘭交流道發生自撞車禍，警方原以為是他駕駛不慎自撞的單純事故，在匝道下方5公尺處找到莊男，先將他送往埔里基督教醫院救治，再將車拖吊回埔里小隊。

毛骨悚然的是，當警方檢查車內時，發現1把30公分長刀，進一步搜尋有無毒品或槍械時，卻聞到刺鼻異味，打開後車廂赫然發現1具頸部有明顯勒痕的女屍，研判為凶殺案，趕緊通報採證，並請南投地檢署檢察官相驗， 初步研判死亡至少1至2天。

警方調查，莊男住台中市，從事殯葬業，和死者30歲李姓女子為男 女朋友關係，兩人交往大約5、6年。莊坦承，因與李女在台中市南區某汽車旅館發生激烈口角，憤而以浴室毛巾勒斃，見李女沒有氣息才鬆手，一直伴屍到天亮，再將屍體抬入後車廂。

警方研判台中摩鐵為第一現場，據監視器畫面顯示，2人在7月18日 下午5時許一同登記入住，19日上午9時只見莊獨自駕車辦理退房，懷疑李女當時已遇害；莊載著女友屍體趴趴走，19日又投宿大里區另間 摩鐵，20日又載往南投，準備到山區棄屍。

據了解，莊男被逮捕後相當沉默，走路一度腿軟，顯得相當不安， 雖向警方供稱一時氣憤殺了女友，載著屍體很慌張，但絕非預謀殺人 棄屍，才會一直把李女放在後車廂。

法院審酌，莊男與李女原為同居男女朋友關係，但李女生前因罹思覺失調症情緒不穩，且有賴莊男照料及提供經濟來源，案發前感情已有嫌隙，且李女曾表示厭世之感，因而動手勒斃女友，但法官對於莊男稱受李女囑託或得其承諾而殺之，認定是避重就輕，因此判他10年2個月徒刑。全案仍可上訴。

(中時電子報)