前行政院長賴清德24日應邀到高雄科技大學演講時，媒體詢問他在22日民進黨中執會提出新的方案，外傳蔡陣營對其打壓、還派人跟監，賴清德對此再次提出「贏的策略」，強調蔡英文和他若分別守不住台灣，就要共同合作，是否代表不排除與蔡搭配競選？賴澄清表示，「不是這個意思，是黨本來就要團結。」

賴清德24日上午應邀到高雄科技大學楠梓校區半導體工程系演講「科技人生‧用行動帶來希望」，賴清德說，出席這場演說除肯定大家數10年來在微電腦產業的貢獻外，也用具體行動支持，勉勵學生大學期間努力學習，未來出社會才有相對競爭力。

賴清德22日突襲民進黨中執會，自提「贏的策略」，團隊控訴蔡陣營對他的打壓，還派人對他進行「跟監」。媒體詢問賴清德有被跟監或感覺有國家機器介入或打壓嗎？

賴清德表示，之所以在5月22日提出贏得策略，是希望能夠維持黨制度的完整性，及初選的公信力，否則很難取信於社會大眾，也希望能夠促進黨的和諧及未來的團結，打贏明年的選舉，當然也對於參與總統的尊重，同時也兼顧到他參選的初衷。

賴清德說，簡單講這贏的策略，就是如果蔡英文總統得到人民的支持，守得住台灣，那他全力支持她，如果說他與蔡分別都守不住，那就要共同合作，一起來守住台灣，若總統守不住而他守得住的話，就請黨及總統支持他，其實是不希望黨的選舉辦法被變更狀況下他所提出來的策略。

媒體追問賴，所謂他與蔡分別守不住台灣，就要共同合作，是指兩人可能搭配競選嗎？賴澄清指出：「並不是這個意思，是黨本來就要團結。」

(中時 )