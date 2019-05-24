塑化劑不僅具有環境荷爾蒙生殖危害，台大醫院進一步研究發現，塑化劑亦會增加頸動脈早期動脈硬化及冠心病風險，塑化劑在民眾生活中無所不在，空氣、灰塵、居家、辦公室及日常家用品到處都有塑化劑，醫師及專家呼籲政府相關單位製定相關產品含塑標準之外，亦提醒民眾減少塑化劑的曝露，平時可多洗手、減少塑化劑自口食入。

台大環境職業醫學部主任蘇大成表示，塑膠成品添加塑化劑後，具有柔軟、易於彎曲、摺疊及彈性佳的性質而易於塑形，民眾暴露最多的是鄰苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP)，過去相關研究發現，DEHP會導致男嬰生殖器發育不良、女童性早熟及成年男性精蟲減少等生殖及內分泌危害。

蘇大成指出，台大研究團隊以多變項控制後塑化劑濃度後，經對平均21歲的年輕人進行世代追蹤，結果發現，塑化劑的曝露與冠狀動脈心臟病有相關，且根據中年人冠心病對照研究發現，冠心病患者住院中會暴露較高濃度塑化劑，且主要是DEHP。再進一步分析，即使去除住院影響，較高濃度的塑化劑暴露仍然會增加冠心病風險，此一發現亦已發表於今年5月的「Ecotoxicol Environ Safety 」生態毒性與環境安全雜誌。

蘇大成表示，塑化劑無所不在，去年在台北市一間國小的八間教室的灰塵研究中，發現在教室內、教室外、甚至教室外面植栽的樹葉上面，皆有相當高濃度的DEHP塑化劑；塑化劑是到處皆有的環境汙染物，食衣住行育樂的各項物品皆有它的蹤跡，預防心血管疾病，除了心臟血管危險因子之外，如何減少塑化劑暴露亦是重要的課題。

台大公衛學院院長詹長權表示，塑化劑是微量的危害，目前尚不知安全的那條線在哪裏，目前歐盟的做法即是減少曝露，例如一天會持續用到10分鐘的物品及一天累積會用到30分鐘的物品優先避免，尤其是兒童，其在家中、幼稚園及學校更要積極減少曝露，避免使用含塑物品。

(中時 )