20歲張姓男子近期逢人生低潮，23日深夜獨自駕車從苗栗後龍家中出發，沿著台61線西濱快速公路往南行駛至苑裡意圖輕生，家屬久久聯繫不上張男趕緊報警尋人，警方沿線協尋約40分鐘，順利在苑港里濱海公園找到張男，苦口婆心安撫張男情緒，並通知家屬帶回，成功挽救一條寶貴性命。

張姓男子近日求職不順又與女友發生感情糾紛，情緒十分低落，23日凌晨12點半家屬發現張男獨自開車出門，卻久久聯繫不上，深怕他想不開尋短，趕緊報警尋人。

通霄派出所所長周國平表示，人命關天情況急迫，接獲勤務中心通報後，巡邏員警立即沿西濱公路從後龍往南協尋，經40分鐘後終於在苑港里濱海公園找到張男駕駛的車輛。

周國平說，當時張男正坐在駕駛座上愁思，警方敲車窗時，張男開窗回話「我想在車上睡覺，拜託警察別打擾！」，警方擔心張男意圖輕生，隨機應變以天氣悶熱等理由連哄帶騙將張男帶回苑裡分駐所休息，張母隨後趕抵所內將兒子帶回，並連聲感謝警方阻止憾事發生。

警方呼籲，民眾應珍惜生命可貴，當感受到悲傷、難過、孤獨無助時，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，可撥打0800－788995、1995或1980等生命專線，尋求解決之道，順利度過難關。

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自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

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(中時 )