全台戶政事務所今天開放同性情侶結婚登記，台灣寫下新歷史，美、加、澳、歐盟駐台辦事處也分別送上祝福。

美國在台協會表示，今天台灣法律正式承認同性婚姻，開亞洲先例，恭喜台灣！只有在台灣這樣的民主體制之下，人權和公民權才能獲得保護和滋長。台灣LGBT社群對平等的追求是一個非常鼓舞人心的旅程，也是整個世界的榜樣。但是這樣的努力尚未完成！像台灣和美國這樣的民主體制要必須不斷努力主張維護所有人的平等和尊嚴，無論性取向、性別認同、種族和宗教。

加拿大駐台北貿易辦事處表示，很榮幸和台灣朋友們見證這歴史性的一刻，我們代表特別準備了加拿大平權紀念一元幣來送給每對新人！

澳洲駐台辦事處指出，我們認同台灣邁向同婚立法的里程碑，澳洲針對這個議題，在歷經相當長的公眾討論後，於2017年十二月通過同性婚姻的立法，不論其性傾向或性別認同，澳洲支持對普世人類的尊重，及對其尊嚴與法律保護的承諾。百年好合， 白頭偕老， 互信互愛。

歐洲經貿辦事處馬澤璉則是在台北101腳下見證了20對同性伴侶完成結婚登記，馬處長上台祝福新人時表示，非常開心能參與這歷史性的時刻，跟大家一起慶祝愛 。

(中時 )