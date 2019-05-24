韓國人氣偶像男團NCT 127去年5月正式於日本出道發行迷你專輯《Chain》，除了拿下日本ORICON專輯周榜第二名，在Billboard JAPAN也獲得專輯銷售周榜冠軍的好成績。他們趁勝追擊在今年發行NCT 127首張日文正規專輯《Awaken》，且專輯正式發行前已在日本大阪、廣島、北海道、愛知等七個都市進行14場以「NCT 127 1st Tour ‘NEO CITY JAPAN - The Origin’」為主題的巡迴演出。

發行首張日文正規專輯《Awaken》的NCT 127，最開心應該就是當中唯一日本籍的團員悠太，在大阪成長的他因為在青少年時期接觸到KPOP，讓他從原本愛踢足球的少年嚮往成為一位專業的表演者，而對他影響最深遠的就是前輩「東方神起」。當時念國中的悠太看見他們充滿力度的演出非常衝擊，讓他在心裡種下了一個希望也能成為藝人的種子。

悠太的媽媽原本也是「東方神起」的粉絲，家中的姊妹也都有在跳舞，耳濡目染下音樂和舞蹈充滿著他的生活，16歲就隻身前往韓國當練習生的悠太，當時瞞著爸媽偷偷報名參加甄選，入選後和父母傳達希望能去韓國的心情，讓他印象最深刻的是一向堅強的爸爸竟然落淚，這也是他長那麼大第一次看到爸爸哭，也因為這樣他在心裡發誓一定要努力闖出一番成績。終於今年年初NCT 127相繼在韓國、日本舉辦演唱會，現在首張日文正規專輯也發行了，能讓爸媽實際看見他這些年來努力的成果也讓悠太特別感動。

跨越亞洲圈橫掃全球廣大粉絲的韓國人氣男子團體NCT 127，一直以來充滿爆發力的演出讓他們受到注目。NCT 127首張日文正規專輯《Awaken》，為上張迷你專輯《Chain》的續作。作品的核心概念為：「世界藉由連鎖而逐漸寬闊，在過程中必須審視自我並發現嶄新的自己（The Origin）、進而覺醒（Awaken）。」台壓發行CD＋DVD普通版，包含主打歌〈Wakey-Wakey〉共有6首新歌，另外還有韓文、英文歌曲。CD內包括由世界頂級DJ／音樂製作人Afrojack打造的樂曲外，還收錄多首新歌，共收錄14首歌曲。DVD收錄3首歌曲音樂錄影帶，產品附中文翻譯歌詞，凡購買台壓版即贈日本進口貼紙乙張，數量有限送完為止。

(時報周刊)