2019台日觀光高峰論壇24日圓滿閉幕，富山縣知事石井隆一、日本觀光振興協會會長山西健一郎、駐日代表謝長廷、台灣觀光局長周永暉、台灣觀光協會會長葉菊蘭等人會後在台上合影。(黃菁菁攝)

2019台日觀光高峰論壇24日在日本富山縣圓滿閉幕。(黃菁菁攝)

2019台日觀光高峰論壇24日在日本富山縣舉行，今年主題為「以均衡台日雙向交流為目標—2020台日觀光交流新願景的構想」，會後並發表《富山宣言》，強調將致力實現2020年雙方互訪800萬人次的目標，會上也決定明年將在桃園市舉辦。

本屆峰會議長、日本觀光振興協會會長山西健一郎致詞表示，本屆已是第12次的觀光高峰論壇，2007年首次舉辦峰會時雙向交流人口僅255萬人，當時訂下300萬人次的目標，但到去年2018年訪日台灣旅客為475萬7千人次，訪台日本旅客人數為196萬9千人次，合計672萬6千人次，創下雙方歷史新高，可說是高峰論壇的一大成果。

山西表示，今後有必要實現更高水準的雙向交流，不只擴大交流人口，還需要提高遊客滿意度等，期待雙方能互相挖掘出雙邊地方都市的全新魅力。

台方議長、台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，2017年時設定了2020年雙方互訪700萬人次的目標，事實上2018年台日互訪人次已近680萬人次，相信今年不僅能提早達到目標，且將超越預期。

葉菊蘭提出，盼藉由論壇進行深度交流，提出因應台日雙方旅遊新需求的策略，進而掌握重遊客的喜好，激發首遊族造訪意願，讓雙方成為國際旅客的首選目的地。

會上決定下屆的台日觀光峰會將在桃園市舉辦。山西會長於會後發表「富山宣言」指出，將致力實現2020年雙方互訪800萬人次的目標。雙方將創造嶄新魅力，擴大吸引遊客到首都圈以外的城市，透過運動、文化、歷史等推進觀光交流，擴充年輕族群的雙向交流，並透過商談會、旅展等方式強化合作，帶動雙方的宣傳。

(中時 )