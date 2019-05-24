2020總統大選在即，小英政府的施政再次被社會檢驗。前交通部部長陳建宇指出，來台陸客從2015年的418萬人次，至2018年的270萬人次，僅三年的時間，就驟降150萬人次，陳強調，「台灣現在的觀光已經到了剩下半條命的狀況」。

根據聯合國世界旅遊組織公布的報告，陸客在2016至2018年出境遊的花費上蟬聯三屆世界第一，而在出境旅遊人數上面，中國大陸達到1.3億人次，2018則達到1.49億人次，可是台灣卻是逐年下降。中華觀光精品協會理事長張國榮表示，中國大陸的出境遊客以及消費能力上都受到國際矚目，「這麼重要的鄰居，蔡政府還把他們當成匪諜」。

陳建宇表示，蔡總統在臉書上說今年年初外國旅客創新高，但其實如果比起亞洲各國來看我們還是差很多，根據觀光局統計106年觀光逆差就達到1728億元，同樣的國內旅遊的人數和成長率都在往下掉。

陳建宇說，蔡政府用補貼的方式去做觀光，從長遠來看的話，這種補貼不但不公平，而且還會傷害到旅館、旅行社，以及航空公司等相關產業的正常營運跟未來發展。中華觀光經理人協會理事長張明琛呼籲，「我們要的是政府超前的思考，而不是補助的疲乏」。

對於即將來臨的總統大選，陳建宇表示，這樣一個大選，如果又有一個辣台妹撿到槍又火力四射的話，我就不知道台灣的觀光產業還能夠活下去嗎？

張國榮表示，觀光這個被政府一直漠視的產業，終於有機會在崩落三年之後又重新的春暖花開，並期望人民用最直接的表達方式告訴政府，老百姓要的是甚麼東西。

(中時 )