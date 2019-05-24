高雄市長韓國瑜近日批中央「卡韓」，阻礙多項市政建設進行。對此，行政院副院長陳其邁今（24）日直說，中央對照顧地方不遺餘力，不要因為選舉政治操作，影響中央、地方合作。至於韓自爆心中有高雄市長補選的屬意人選，陳則批，「很訝異連接班人都找好了，不過他要征服宇宙，照這速度會快很多！」

連日來，韓國瑜為爭取市政建設槓上中央。陳其邁今出席高雄旅展時表示，中央對於地方建設支持尤其高雄市不遺餘力，包括捷運黃線已核定可行性計畫，中央補助800億；鐵路地下化後改善拆除工程，中央補助4.4億。

陳其邁說，另外對於林園捷運線路線規畫，中央補助840萬，加上橋頭科學園區也補助400億，先期規畫內政部補助1億元進行後續規畫及整地備用。

陳其邁直批，韓利用選舉角度來拚市政，大家不是講好了，中央、地方一起合作，經濟100、政治0分，中央做到流汗對高雄照顧，高雄市民都很清楚，從前瞻基礎計畫到現在，補助的金額絕無僅有，希望中央、地方合作好氣氛，不要因為選舉政治操作，讓市民失望。

至於韓近日透露一旦確定角逐總統，勢必有市長補選問題，自己心中已有高雄市長補選的屬意人選。陳其邁聽聞不以為意，還反問媒體「他要離開了嗎？怎麼這麼快呢？」他很難去評論，但現在是民主的時代，很訝異連接班人都找好了，不曉得這新聞是真假，不過他要征服宇宙，照這速度會很快很多。

媒體引用韓的「Yes I do」回答選不選總統，來問陳其邁是否要回鍋選高雄市長。陳其邁未鬆口，他說對高雄有利的任何建設，他與交通部林佳龍雖然落敗，在任何建設發展都是「Yes I do」，不管我們的崗位在哪，「因為這是我的故鄉一定會全力以赴」，絕對不會吃碗內看碗外，會把事情做好。

(中時 )