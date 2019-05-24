高雄市長韓國瑜自鬆口願參加國民黨2020總統初選後，遭各路夾殺攻擊，民調聲望都讓韓粉憂心，自發性於6月22日在台中七期一處近4千坪空地集結，舉辦挺韓大會。對此，韓國瑜表示，如果受邀一定出席。網友說，「卡韓、黑韓幾近瘋狂，是時候集結挺韓力量了」。
中天新聞報導，台中市議會國黨團證實已協助韓粉，租借到七期一處近4千坪空地，可容納逾3萬人，6月22日當天晚上規畫，有會園遊會、上百攤位及晚會。國民黨立委沈智慧也樂觀其成，她說，初選還有2個月，民眾看到黨內互鬧，非常焦急。
韓國瑜受訪時也說，若受邀請他會參加，因為中部有很多熱情朋友希望他去講講話，闡訴一下心中理念。
中天新聞表示，韓國瑜願出席消息一出，網路瘋傳，電視台同時開放民調，有2萬多人願參加。網友說，「大家都沒離開，堅定支持韓國瑜」、「卡韓、黑韓幾近瘋狂，是時候集結挺韓力量了」、「加油，希望每個縣市都能有這樣的挺韓活動。加油韓國瑜，你是為台灣人民」。
(中時電子報)
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