洪欣、張丹峰日前鬧出婚變疑雲。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

洪欣與小10歲老公張丹峰結婚10年，日前卻鬧出經紀人畢瀅介入疑雲，張丹峰透過工作室否認後，更駁斥畢瀅轉移洪欣財產說法，強調張丹峰名下無車無房，「賺的錢都交給了老婆」。昨(23日)港媒直擊洪欣牽老公出巡，兩人赴銀行「算帳」，被問到出軌風波，洪欣大方表示老公都解釋過了，力證兩人和好如初。

據《東網》報導，傳張丹峰被爆偷吃後，便砸了約150萬港幣（約602萬台幣）買了輛保時捷送給洪欣，作為和好禮物，昨媒體直擊洪欣甜蜜牽著老公現身街頭，兩人到銀行辦事後，又一起去買日用品和花朵，看來互動十分親密。

記者問洪欣關於經紀人的事處裡完了嗎？洪欣尷尬說：「沒事了」，問兩人去銀行做什麼？是否是將畢瀅轉移的財產要回來？洪欣和老公搖頭不答，洪欣隨後表示，張丹峰先前都在微博發文過，「我們不會再解釋，他之前都都解釋過了」，而張丹峰一路上沒多說什麼，只向媒體說：「對不起對不起」，婉拒回答，夫妻倆便上車離開，洪欣更微笑向記者揮手，被形容舉手投足充滿勝利正宮風範。

(中時電子報)