立法院長王金平（中）24日出席「青年菁英立法院會議」。（張鎧乙攝）

表態參選總統的前立法院長王金平今日出席「2019青年菁英立法院會議」開幕致詞，面對媒體詢問以給高雄市長韓國瑜過去當立委時期的表現打幾分？他表示，「我不是那麼了解他」，怎麼給他打分數。此外，談及「韓流」現象如今是否有些冷卻？王則說，看你們（媒體）怎麼感覺，自己不知道，「反正在這方面我們是冷眼旁觀就好了」。

外傳韓國瑜近期曾拜訪王金平，王今日表示，兩人確實接觸，已經過一段時間了，但沒談到選舉，「也不用向外界報告說我們聊了什麼」；媒體追問，是否聊到同樣有意角逐總統的鴻海董事長郭台銘？王也說「沒有，沒有。」

對於先前韓國瑜出席立法院的情形，王金平僅說「不知道，忘記了」。至於以院長身份，會給韓打幾分？王金平回應，自己不是那麼了解他，「我怎麼跟他打分數，我打得不是不標準嗎？」

談及韓國瑜「花天酒地說」，是否當時時空背景下，都會到比較特別的地方招待所去聊一下？王金平說，當時多不多不知道，但是有這類的情況。

此外，被問及藍綠如今初選鬥得激烈，再爭下去是否台北市長柯文哲會漁翁得利？王金平笑說「誰知道呢？」到時候才知道，「比賽看結果嘛！」而民進黨內也有一套初選的辦法，現在還沒有定案而已。是否覺得行政院長賴清德委屈了？王金平說，「我不知道，人家的事情，我們不便置評」，黨內自己的事情該發言都發言了，也表達過很多的立場了。

(中時 )