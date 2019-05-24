基隆市首對登記結婚的同性戀人林小姐（右）與沐泥小姐（左），於24日上午9時在暖暖區戶政事務所完成相關手續，2人開心地拿起結婚書約。（張穎齊攝）

基隆市首對登記結婚的同性戀人林小姐（左）與沐泥小姐（右），於24日上午9時在暖暖區戶政事務所完成相關手續。（張穎齊攝）

台灣同性婚姻今（24）日正式受理登記，基隆共有4對登記，而第1對登記的同性戀人於上午9時在暖暖區戶政事務所「誕生」，是相戀1年多的林小姐與沐泥小姐，2人開心地說「我們終於結婚了！」、沐泥小姐還透露，她經過長期的家庭革命，才能終成眷屬，戶政事務所也為新人送上「小喜米」祝賀。

暖暖區戶政事務所原本有提供一個新郎及一個新娘的立牌，讓新人可以在這面牆前拍照，但為了迎接同婚登記，特地將新郎新娘的立牌移置一旁，改布置成一面花牆，更寫上「情定暖暖」的中性字樣，牌子並改為「YES，I DO」與「我們結婚了」。

「我是被她歌聲吸引，因為她唱歌很好聽！」林小姐表示，她因為看過沐泥唱歌後，決心要加沐泥為好友，經過進一步認識後，發現沐泥唱的每一首歌都很吸引她，於是2人開始交往。而她是從國中時期就確定了自己的性向，父母也都欣然接受，比較沒有經過家庭的抗爭。

「我抗爭了很久，爸爸才接受我的性向！」沐泥小姐則說，她從小就知道自己的性向，但因為爸爸很保護她，起初完全無法接受她的性向，於是她便開始躲躲藏藏，經過很久的家庭革命，爸爸才逐漸接受她的決定。

林小姐與沐泥小姐均表示，她們倆因為同性相吸，在沒有告白的情況下，就莫名其妙在一起，原本就有打算登記結婚，如今同婚專法終於通過，於是她們就來登記了，並覺得終於有一個屬於她們倆所創造的「家庭」，並打算接著要一起去度蜜月。

暖暖戶政事務所主任沈麗枝說，戶政事務所此次特地贈送新人「小喜米」，來當作禮物，希望祝福天下有情人終成眷屬，並歡迎新人來預約登記。

(中時 )