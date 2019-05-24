潮州國中自造教育及科技中心啟用，共有8間教室，學生可在教室學習資訊及生活科技。圖為學生學習3D列印。（潘建志攝）

為了培養國中小學科技能力，屏東縣計畫打造4所自造教育及科技中心，23日第3所中心在潮州國中揭牌啟用，共有8間教室打造科技長廊，未來將成為屏中地區7個鄉鎮共48所中小學的科技教育中心，希望學生在動手中學習科學。

潮州國中自造教育及科技中心由教育部3年投入900萬元打造，包含電腦教室、資訊科技教室、生活科技教室、研習體驗中心、雷切數位輸出中心、木作工坊等共8間教室，有空拍機、電射雕刻、3D列印機等設備，提供教師研習及學生體驗課程用。

未來學生能利用科技課或社團課，到中心利用各項科學設備上課並動手實作。潮州國中校長林容如表示，潮中自造中心目前是屏東最具規模，也是鄰近7鄉鎮共48所中小學的種子培訓中心，未來設備會到各校巡迴，讓更多學生手腦並用學習科學。

潮州國中學生陳翊恩進行「機關王」創作獲得全縣第2名，他說藉由實作可學到物理學的齒輪、重力、槓桿等理論，比坐在教室裡學習更易吸收；學生吳獻則對3D列印很有興趣，他說如果學校沒有設備很難接觸，未來希望能往資訊科學領域深造。

(中時 )