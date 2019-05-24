時代力量臉書配圖。（圖／取自臉書「時代力量 New Power Party」）

時代力量臉書一張檢視六都首長「社會住宅」承諾的圖片，意外引爆與台北市長柯文哲粉絲戰爭！時力發圖文，稱實現居住正義是其追求價值之一，並在圖中以「剎車」為柯註解，痛批「承諾三萬戶，改口變1807戶」；不僅砲打高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕，更大讚桃園事長鄭文燦「維持承諾，進度最前」。柯粉火大灌爆臉書，痛罵：「護航桃園，抹黑台北市，真的很難看！」

時代力量在臉書發文《欸！你們的社會住宅承諾呢？》指出：「六都社宅進度中，僅有桃園市為「準點車」，持續朝目標前進；原先累積興建戶數為全國之冠的台北市，在柯文哲市長到了第二任期後卻「踩剎車」，表示空屋多、不用再蓋社宅，原承諾接下四年繼續推動的30000戶進度，瞬間減速，僅再建1807戶。」

更進一步表示：「然而，最扯的則是『開倒車』的台中市和『等無車』的高雄市；台中新任市長盧秀燕上任後，主張台中市民對社宅沒有需求，不但沒有新計畫，甚至還撤銷原先預計興蓋的案件；而高雄市長韓國瑜，除了只會『發大財』之外，對於社宅則隻字未提，沒有任何計劃，甚至還想開放中資炒房，儼然完全無視年輕人困境！」

文章一出，不僅一舉砲及六都首長，更狂轟韓國瑜、柯文哲、盧秀燕；而鄭文燦，則成本文歌功頌德對象。這也令向被視為支持者高度重疊的「柯粉」，大為光火，號召「出征」時代力量臉書。

網友紛紛留言：「護航桃園，抹黑台北市，真的很難看！」「時力本來就六成支持柯的」、「小英的8年20萬戶猶如笑話」、「造謠被出征活該啊」、「時力到現在還不肯撤那張圖表嗎?也太荒謬了」、「想跪舔鄭文燦就去啊」、「兩邊重疊度高，我是不懂時力幹嘛要這樣搞啦」、「讓我們大韓粉看笑話」、「為何要砍掉原本的圖和留言，這樣觀感很差，超失望……」「所以要不要修正桃園市進度最前的說法？明明再怎麼拗也只有完工中路二號兩百多戶而已給個說法啊」。

(中時電子報)