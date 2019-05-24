2019蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽8強關鍵第3點男單，「台灣一哥」周天成對上生涯5戰全敗的印尼「天敵」克里斯提（Jonatan CHRISTIE，世界排名第8），力戰35分鐘以21比11、21比13贏得對戰首勝，不但報了去年雅加達巨港亞運金牌戰一箭之仇，也助中華隊取得2比1「聽牌」局勢。

其實目前「印尼一哥」是世界排名第7的金廷，印尼在第3點男單卻推出克里斯提，當然是看準生涯對戰全勝的壓倒性數據。不過小天破了印尼的如意算盤，本屆蘇迪曼盃迄今3戰全勝，展現一哥價值，讓中華隊只要第4點女雙、第5點混雙拿下其中1勝，就能締造首度打入蘇迪曼盃4強的隊史新猷。

周天成去年與亞運金牌只差一步，他在4強擊敗金廷，卻在金牌戰不敵克里斯提。兩人從亞運之後不曾碰頭，這次小天展現絕佳狀態，首局催出一波8比1猛攻，最多領先達10分之多，只用11分鐘就先聲奪人，次局則在3比4落後時連得7分，奠定勝局，最後小天一記後場吊球正好壓在底線上，克里斯提只能徒呼負負，眼看小天振臂狂吼慶祝勝利。

中華隊後兩點分別推出女雙白馭珀／吳玓蓉、混雙王齊麟／謝沛珊，但印尼女雙組合世界排名第5、混雙組合第7，都是艱苦硬仗。

(中時電子報)