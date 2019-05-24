基隆市議員莊敬聖指出，基隆市中山二路人行道上有各種障礙物，不論是電桿或是電化箱，都嚴重妨礙行人通行。（張穎齊翻攝）

基隆市中山一、二路拓寬工程執行多年，車禍頻傳，而中山二路和健民街口有條直線斑馬線，卻因為配合畫設機車待轉區，竟被改成S型，使得行人在走斑馬線時，必須提防被機車撞到，讓民眾直呼「太危險！」議員莊敬聖要求盡速改善檢討，市府則回應現勘後會再檢討調整。

「很誇張，在基隆第一次看到！」莊敬聖痛批，中山二路和健民街口的斑馬線，為了配合畫設的機車待轉區，居然從直線硬是被改成S型，行人要穿越馬路時，竟要走S型，簡直是「馬路奇觀」，非常不恰當。

莊敬聖說，另外中山二、三路口，在海軍後勤指揮部前的待轉區，位置也很不恰當，竟是緊接在斑馬線前方，這2處的待轉區，都會形成人車爭道的壓力，行人都擔心呼嘯而過的機車是否會撞到人。

莊敬聖建議，S型的斑馬線可移至靠山壁那側的健民街口，或者將凹進去的機車待轉區，不要畫設在中間；海軍後勤指揮部前的待轉區，則應移至面對指揮部左側的位置較為妥當。要求市府聽取地方人士的建議，並經過嚴謹的審核機制後，進行檢討、提出改善計畫。

市長林右昌回應，大家都不希望看到車禍發生，關於道路號誌、標誌、標線的設置問題，市府會再加以檢討調整。交通旅遊處長李綱則說，因應路口現況才會有不同的繪製方式，至於這處S型斑馬線及機車待轉處是否恰當，會再進一步現勘後，了解有無調整的必要。

(中時 )