俄羅斯總統普丁與前妻路得米拉在2013年6月離婚後，幾年來關於與奧運韻律體操金牌女將卡巴耶娃結婚、生子的傳聞甚囂塵上，據傳俄羅斯媒體報導，卡巴耶娃上月在莫斯科的醫院裡，產下一對雙胞胎男嬰，

奧運韻律體操金牌女將卡巴耶娃在俄羅斯一次媒體評選美女中，以得票率高達29%當選為俄羅斯頭號性感運動員，超過庫爾尼科娃6%，比素有「冰美人」之稱的俄羅斯體操好手霍爾金娜更高出24%。據悉36歲的卡巴耶娃在醫院剖腹產下一對男嬰，有「無數」的安全人員事前檢查醫院，並清空卡巴耶娃所住的整棟樓層。

2013年普廷結束30年的婚姻後，外界猜測他已和卡巴耶娃完婚，卡巴耶娃出席公開活動時，也多次被發現手上戴著婚戒。更有外媒報導，卡巴耶娃和普廷育有一名3歲的兒子。先前普丁在記者會中，被問到會不會結婚時，他一改神秘兮兮的態度，大方表示有朝一日會結婚。

(中時電子報)