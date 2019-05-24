明道(左)與小S一同現身坎城。(恆星影業提供)

小S、明道於法國時間23日出席「中歐女性影展坎城論壇」，小S上台時對現場觀眾自剖心境：「身為3個孩子的媽媽非常幸福，不過也很想要成為國際影星，捨不得離開孩子也不得不有所取捨。」接著話鋒一轉，笑說即使為家庭推掉不少工作，倘若布萊德彼特找她演戲，不論如何都一定接。

小S還表示當初接到論壇的邀約很詫異，沒想過自己只演過一部電影就能出席，中歐女性影展論壇主要是以替女性影人發聲為宗旨，她認為不管是男性或女性，只要能爲自己熱愛的事物付出努力，就值得讚美。

明道則擔任特別嘉賓，帶著同門徐開騁、楊欣穎、馬賽羅歐根共同出席論壇，他以男性視角分享自己在影視圈看到的女性，表示自己非常關注並支持女性爭取自己的機會與權益，有意執導或拍攝女性獲得自覺的影視作品，並認爲女性常在不自覺的情況下被男性壓迫，所以女性朋友們唯有先認識到自己的困境，才能尋求到解決的方法。另一位出席的大陸女演員黃璐則認為，對於一部電影作品的評價，不應該因為導演是女性而給予特別的待遇，這才是真正的性別平等。

(中時 )