立法院院會今日(24日)三讀通過《刑事訴訟法》第33條修正草案，被告不論有無辯護人，都可享有閱卷權。

原本的《刑事訴訟法》第33條規定，辯護人於審判中得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影。無辯護人之被告於審判中得預納費用請求付與卷內筆錄之影本。但筆錄之內容與被告被訴事實無關或足以妨害另案之偵查，或涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密者，法院得限制之。

但2018年3月大法官在釋字第762號中指出，現行規定未賦予有辯護人之被告直接獲知卷證資訊之權利，且未賦予被告得請求付與卷內筆錄以外之卷宗及證物影本之權利，妨害被告防禦權之有效行使，於此範圍內，與憲法第16條保障訴訟權之正當法律程序原則意旨不符，因此有關機關應於解釋公布之日起1年內，依本解釋意旨妥為修正。逾期未完成修正者，法院應依審判中被告之請求，於其預納費用後，付與全部卷宗及證物之影本。為此朝野立委紛紛提案修法。

本次三讀通過的條文規定，辯護人於審判中得檢閱卷宗及證物，並得抄錄、重置或攝影。被告於審判中得預納費用請求付與卷宗及證物影本，但卷宗及證物內容與被告被訴事實無關，或足以妨害另案偵查，或涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密者，法院得限制取得。

條文也規定，被告在審判中經法院許可，得在確保卷宗及政務安全的前提下檢閱，但若有與被告案情無關等情形，或非屬行使防禦權必要者，法院得限制之。同時，持有卷宗與證物之人，不得就內容為非正當目的使用。

(中時 )