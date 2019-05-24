北京大學新結構經濟學研究院院長、前世界銀行副行長林毅夫近日在北大出席論壇時表示，美國從大陸買東西，並不是美國給大陸的恩惠。美國政府想用增加關稅來解決貿易逆差的問題，結果反倒是自身貿易狀況惡化。

據中國之聲《新聞縱橫》報導。北京大學周三（22日）召開第137次「朗潤．格政」論壇，以「中美貿易及中美關係：挑戰與前景」為主題。大陸多位著名經濟學者齊聚一堂，就中美貿易摩擦升級的影響與可能發展方向等展開探討。

林毅指出，「美國從中國買東西，是這些東西美國自己不生產，但他們國內有需求，必須從國際上進口。美國沒有說不能生產產品，但是他們如果在國內自己生產，成本非常高，他的老百姓要付出非常高的代價。」

去年以來，中美貿易摩擦升級過程中，美方的主要立論在不斷發生變化。最初也是最為明確的矛盾就是雙邊貿易的不平衡，也就是美國對大陸大額的貿易逆差問題。林毅夫認為，要解決貿易逆差的問題，必須從國內看，怎樣來增加儲蓄、減少消費。「美國政府想用增加對中國、加拿大、墨西哥、歐洲、日本的關稅來解決貿易逆差的問題，而實際上美國去年整個貿易逆差不僅沒減少，而且還在增加。」

他說，2018年的統計資料顯示，即使美國政府有那麼大的動作，美國對外貿易逆差增加12.1％，而不是減少。而去年美國對中國的貿易逆差增加了11.7％，同樣並沒有解決其問題。「但帶來的結果是他們的貿易狀況惡化，美國國內的居民或者是用中國的出口產品作為服務品的生產商要付出更高的代價。在這種狀況之下，美國一般家庭的福利是下降的。」

至於不公平競爭以及「強制轉讓技術」論被美方更多地提及。林毅夫稱，其背後目的是遏制大陸的發展。他又談到美國的汽車公司用最好的技術到大陸來生產，是他們自己的需要，並不是大陸強迫。

林毅夫認為，美國無非就占大陸出口的不到20％，大陸還有80％的市場機會更好地讓歐洲國家、日本、韓國以及其他發展中國家共用。而如果美國這些企業退出了大陸市場，他們就退出了全世界財富500強的這些世界市場。

(中時 )