新北市樹林區一間塑膠工廠負責人丁連一，因公司經營不善、缺錢花用，竟合夥越南籍移工范俊泰，闖入友人黃婦住處綁架黃姓母女倆，搜刮屋內6500元、提款卡等財物，還強拍裸照恫嚇禁止報警，新北地院今依加重強盜、猥褻等罪，將丁男判刑10年6月；范男則依妨害自由罪判刑5月，可上訴。

判決指出，53歲丁男與黃婦在自行車隊上認識，丁男去年11月起因經營塑膠工廠時周轉不靈，將歪腦筋動到黃婦身上，他以借用機車為名義，藉機複製對方住處鑰匙，並展開搶劫計畫。

丁男先找來35歲越籍移工范俊泰合夥，向他誆稱黃婦是他的外遇對象，但雙方因發生爭執，黃婦吵著要回南部，需要綁架黃女「嚇嚇她」，只要范男加入綁架計畫，就可以獲得1萬元報酬，范男因中文程度不好，一知半解下答應。

1月2日下午4時許，丁男與范男相約在便利商店，打電話確認黃婦住處無人後，以鑰匙開門，埋伏在總電源開關旁的角落，待黃婦進屋時，從背後將她壓制在地，以繩索綑綁手腳、拖至房間，開始搜刮屋內財物，還搶走黃婦手機，假裝是本人誘騙黃婦女兒進屋，再以繩索、耳機線捆綁住黃女手腳，以毛巾蓋著眼睛、嘴巴，壓制進廁所。

兩人在屋內搜刮出現金6500元、手機、提款卡等財物，強拍黃女裸照，逼迫覆頌「我不會報警」等話，最後騎著摩托車揚長而去，母女倆受困6小時後報警，2嫌分別在當天深夜與隔天凌晨落網。

庭訊時，丁男坦承因缺錢花用才會展開強盜計畫，但辯稱他的目標是劫走提款卡，提領其中的10萬元現金，並沒有拿走皮包內6500元現金，也沒有拿水果刀摩擦、敲打黃女身體；范男則坦承犯案。

新北地院今依加重強盜罪、強制猥褻罪、強制罪等，合併判丁男10年9月徒刑；范男則依妨害自由罪判刑5月，執行完畢後驅逐出境，可上訴。

(中時 )