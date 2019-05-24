蔡政府強推「一例一休」惡法造成政府、企業與勞工三輸的局面，日前蔡英文總統卻在執政3周年記者會上呼籲企業該多給勞工加班機會，此番言論再度引起各界強烈批評。國民黨基隆立委初選參選人黃希賢痛批，蔡英文正是一切亂源所在卻不自知，如果足以溫飽還有誰想犧牲休假、休息的時間加班？

黃希賢指出，蔡英文所說「企業主應該要給勞工加班的機會」，這番喊話讓人感到錯愕，更引來立委「總統搞錯重點」的質疑聲浪，台北市產業總工會理事長鄭雅惠也認為「總統還是搞不清楚問題點，不是勞工愛加班而是必須透過加班費增加收入」。

黃希賢表示，蔡英文似乎忘了去年一例一休修法完成後倉促上路後，造成的後果就是勞工的薪水沒有增加，反而因為資方的人事成本增加誘發物價上漲，引起各界反彈，也因為一例一休引發勞資對立，甚至造成華航、長榮等航空公司罷工事件。

黃希賢說，蔡英文本末倒置、倒因為果卻不知自己正是一切亂象的源頭，若非蔡政府刻意挑戰敏感神經導致兩岸關係凍結影響經濟發展，一例一休又造成企業人事成本大幅增加，對外沒有訂單、沒有業績，對內成本膨漲，中小企業就算勉強想在這種逆境中生存都相當不易，蔡卻只想到讓勞工有班可以加？蔡現在最應該做的是好好檢討自己，而非心繫總統初選只想著連任。

(中時 )