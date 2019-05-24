同婚登記上路第一天，內政部統計截至上午10點，全國辦理同性伴侶的結婚對數共166對，其中男性50對、女性116對；按縣市別觀察，以新北市38對最多，高雄市31對次之，台北市30對第三。首對新人於台南市安南區上午8點登記完成。

(工商 )