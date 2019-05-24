同婚登記上路 半天內166對結婚 14:432019/05/24 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 同婚登記上路第一天，內政部統計截至上午10點，全國辦理同性伴侶的結婚對數共166對，其中男性50對、女性116對；按縣市別觀察，以新北市38對最多，高雄市31對次之，台北市30對第三。首對新人於台南市安南區上午8點登記完成。 (工商 ) #登記 #同性婚姻 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 524同婚登記 內政部：已做好準備 11:302019/05/20 政治 新北廠商赴深圳 狂吸1100萬 04:102019/05/21 地方新聞 不批挺同執政黨 卻糟蹋打仗同志 04:102019/05/22 政治要聞 歡慶400萬人口 新北市民廣場停車場假日轉乘停車8折 14:582019/05/22 生活 歡慶400萬人口 新北400商家祭優惠 15:012019/05/22 生活 政院：未封鎖反同婚專法新聞 18:342019/05/22 政治 同婚上路 內政部：仍有跨國婚問題待解 19:412019/05/22 政治 新北教育局首創單一媒合平台 推動國際交換生 19:562019/05/22 生活 春遊加碼 新北百間住房免費抽 11:122019/05/23 生活 中市31對同婚登記 專程從國外返台登記 14:052019/05/24 政治 政治熱門新聞 韓國瑜爆：前高巿府官員還在遙控文化局 - 政治 不甩好友說...楊秋興轟韓害揹黑鍋 王淺秋曝真相 - 政治 黃光芹罵警政署長「吃屎的」葉毓蘭：公然侮辱 - 政治 韓殺手鐧在這？網：民調會再衝一波 - 政治 下任市長人選在議場？韓國瑜鬆口了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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