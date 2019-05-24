24歲澳門賭王四房之子何猷君日前包下商場向大他6歲的超模女友奚夢瑤求婚成功，奚夢瑤最近接受專訪，被問到求婚話題，她坦言當時事前已經不小心得知會被高調求婚，為此她曾向何猷君溝通，但何猷君對她說，不希望外界的眼光破壞兩人美好的紀念，「希望等到6、70歲時，那刻的幸福感會成為一輩子的回憶」，奚夢瑤才點頭。

身為賭王準兒媳的奚夢瑤最近受訪總是免不了被恭喜好事近，她開心表示愛情本來就是令人嚮往的，給人帶來幸福感的東西，但強調兩人並沒有刻意買熱搜話題，被部分網友說是炒作，她自己也有一點小小困擾，並承認當天求婚儀式前，自己已得知會被求婚。

奚夢瑤說，她的個性比較務實，以前對結婚的幻想就是兩個人去領個證就好了，不太希望因此引起別人關注，為此她也曾去找何猷君想阻止整場求婚，但何猷君回答：「我希望等到我們60歲、70歲的時候，回想起來，那一刻的幸福感是我們一輩子的回憶，是最甜蜜的，不要因為當時介意別人的感受，而在人生中有一次遺憾」，這番話打動了奚夢瑤，隨即說：「好的」，答應了整場求婚。

(中時電子報)