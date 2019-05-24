北市許姓男子聲稱模仿色情片追求刺激，去年11月12日下午在天母地區尾隨一名日籍婦人，並以預藏的不明液體潑灑婦人背部，導致日婦手部紅腫，嚇得花容失色，並懷疑是「加料」的精液。士林地檢署偵結，認為許男行為觸犯傷害、公然侮辱罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

28歲的許姓男子，自稱在天母商圈的裝潢公司上班，去年11月12日下午2點多，見到日籍婦人獨自一人在中山北路6段的巷弄內，徒步尾隨在後方，隔了17分鐘，拿出背包內裝有不明液體的塑膠圓形小盒，將該裡面的液體朝日婦背後潑灑。

婦人嚇得不知所錯，趕緊大步衝回家，男子緊跟在後方，直到她進入家門，發現摸過液體的手有腥臭味和大片紅腫，疑似遭到精液潑灑。警方循線找到許男後，他坦承是一時衝動模仿色情片劇情，將精液裝罐朝人潑灑，但不知為何會造成皮膚紅腫。

檢方指出，不明液體確實造成手部紅腫的傷害，還有以強暴犯公然侮辱罪嫌，一行為觸犯2罪名，從一重處斷，並依傷害罪提起公訴。

(中時 )