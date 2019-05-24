韓國瑜官方LINE帳號。(圖片取自韓國瑜官方LINE帳號)

對於資深媒體人黃光芹指控以前任立委期間都在「花天酒地」，對此，高雄市長韓國瑜回嗆，他現在已經改過，而且睡前都念心經，更當場默念心經。韓優雅的回應，讓外界大為激賞！昨晚11點，韓國瑜特地在官方LINE分享2分50秒的般若波羅蜜多心經，強調心經流傳千年之久，是中華文化的瑰寶。

黃光芹日前在臉書發文批評韓國瑜花天酒地，對此，韓國瑜今接受記者採訪表示，這些都是過往，他現在已經改過，更在現場念一段般若波羅蜜多心經。

韓國瑜在記者會上念完心經後，更於當天深夜11時，透過官方LINE廣發訊息，再度強調「我睡前不會喝高粱，我都唸般若波羅蜜多心經，讓自己的心能夠靜下來，和大家分享，也祝大家有個好夢。」

並附上2分50秒錄音訊息，韓國瑜在錄音檔表示，關於般若波羅蜜多心經是唐三藏法師一個字一個字推敲，一個字一個字嚴格審核，流傳中國1500年來，家家戶戶都有般若波羅蜜多心經的陪伴。這套心經是大般若經100多萬字濃縮成260個字的心經。取「心」字表示是最心臟的部位。對佛教徒的影響非常深遠，他希望所有的好朋友都能喜歡這套心經。

(中時電子報)