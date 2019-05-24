基隆市二信高中機械科的陳羽彤（左）以統測總分662分，以全國機械群榜眼之姿，進軍第一志願大學；應用外語科日文組的簡佑丞（右）則是全國日語類唯一滿分。（二信高中提供）

全國四技二專科大入學統測成績公布，基隆市二信高中總計有10人總級分在70級分以上，600分以上高達29人，其中商科的王郅淞以總分672分拿下全國商管群榜首，另外機械科唯一女生陳羽彤662分，在陽剛氣十足的機械群打敗群雄，以全國榜眼之姿，進軍第一志願大學。

二信高中機械科唯一「嬌」點陳羽彤，建德國小開始參加桌球隊，選擇進入二信國中部持續參加桌球隊，高中直升機械科仍不放棄桌球隊，除了熱愛桌球運動外，更想在桌球對打競賽中找到比自己更好的對手自我挑戰，她這次考到662分穩上台科大，但是她仍然想挑戰清華大學動力機械系及交通大學機械工程系，向更強的對手自我挑戰，這些戰鬥力的培養，她表示是在桌球過程中培養的。

陳羽彤表示，國中畢業會選擇機械科，主要是透過在二信國中部3年來，導師及輔導教師很用心的觀察及關心，認為膽大心細的她適合往精密機械領域發展，果真3年來學習順利，唯一不方便的是全班只有她是女生，平時沒有女同學可以談閨密話題，但是也有好處就是同學們會比較關心禮讓，讓她覺得多了一群別的同齡女生沒有的「男哥兒們」。

二信應用外語科日文組簡佑丞同學，新北市秀峰國中部畢業後，在朋友的薦下選擇二信高中應用外語科日文組，當初教育會考數學僅B＋，來到二信高中配合學校課程，在各科表現穩定，這次統測數學難度頗高，日語類全國平均僅37.7分，簡佑丞是全國日語類唯一滿分，他表示「無聊時就算數學」，是他突破數學考上滿分的心得。

二信高中表示，這次考上70級分以上的10位包括王郅淞、林雨潔、陳羽彤、廖韋穎、李明祐、許鈺晟、牟璟瑄、黃如玨、林凱瑄、王勖丞，都是在國中時經過導師適性引導推薦，以第一志願選擇往技高發展，因此呼籲教育會考高分的國中畢業生，只要適性選擇在地就學，3年後會「很不一樣」。

(中時 )