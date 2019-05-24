2019年5月17日，由北京市東城區培新小學主辦 ，北京市臺灣會館協辦的第三屆智慧課堂兩岸同行——兩岸雙「新」共上一堂課教學研討活動在北京臺灣會館舉行。這是北京市臺聯貫徹落實北京惠臺55條措施，深化兩岸文化交流的具體體現。北京市台辦、東城區台辦及相關單位領導、專家、教育同行和來自臺灣新北市北新小學的校長、教師參加了當日的教學研討活動。

北京培新小學劉佳穎老師和來自臺灣的許大偉老師分別進行教學展示，同課異構共上三年級數學課《認識面積》，以達到兩岸課堂教學理念的交流和共用。其教學目的在於：共用兩岸優質教學理念和教學方法，達到深化兩岸課堂教學改革，同時共同促進兩岸教師互相取長補短、資源共用，促進兩岸學生共同發展的效果。此次活動是北京市東城區培新小學和臺灣新北市北新小學作為結對校以來在臺灣會館的第三次現場教學交流。

當天上午，來自臺灣新北市北新小學的教師和22名學生走進培新小學，通過以藝術交流為主的各種交流活動，促進兩岸學生之間的互相瞭解，增進友誼。培新小學還組織他們參觀了前門步行街的一些老字型大小商鋪、場館，進一步增強了對北京的悠久歷史、文化發展和兩岸同根同源的認知和認同。

北京臺灣會館本著為服務臺胞的目的，按照“搭平臺、建管道、交朋友、促合作”的工作方式，熱心聯誼、提供支援、為此次活動提供了良好的保障，活動也促進了促進了兩岸教育教學的課堂連通、深度融合，增進了島內學生對兩岸同文同種、同根同源的認同感。

（圖片及文章來源：北京臺灣會館）

(中時電子報)