穆德（金髮者）與陳釩（紅衣削肩者）帶著四個小孩到東區戶政事務所登記結婚。（台南市民政局提供）

同性婚姻開放登記首日，台南市安南區1對女同志24日上午7時50分就到場等候，8時一到就成為全台第1對登記結婚的同性伴侶，搶到頭香的她們強調不願曝光身分，默默離去，永康區一對護理師女同志隨後登記，成為第2對女同志，隨即開心對外公布。

安南區一對女同志（33歲與37歲）7時50分就到安南區戶政事務所等候登記，上午8時一到立刻登記完成，搶先成為台灣第1對登記同婚的同性伴侶。但兩人低調不願公開身分，隨即離去。

一對女護理師24日上午8時30分到台南市永康戶政事務所公開登記結婚，成為台南市第1對願意對外宣布登記結婚的同性伴侶，台南市民政局統計，24日中午為止共有27對同性伴侶登記結婚，其中女同21對，男同6對。

24歲岩湘蓁是柳營奇美醫院護理師，25歲吳暐樂在宜蘭醫院工作，岩女2年前到宜蘭玩，因朋友介紹，加上工作性質相同，因此認識，半年後交往，相隔兩地的兩人平時靠著手機通訊軟體維繫感情。

吳女表示自己在國中時發現喜歡女生，岩女則從國小就了解自己性向，兩人的家人都從反對到接受，24日登記結婚時，岩女的父母還出席當證婚人，她們表示，能在24日開放同性登記結婚的首日就來登記，感覺很有意義，也很重要。

東區戶政事務所也來了一對女同志穆德與陳釩登記結婚，兩人2007年就在台北舉行過婚禮，並到泰國以兩人的卵子受精，找代理孕母，生下4個小孩，她們24日帶著4個孩子登記結婚，現場其他民眾也替她們感到開心。

台南市民政局強調重視同性婚姻權利，24日各戶政事務所都提供書證夾讓新人將戶口名簿與身分證放一起，並在上面寫上「我們結婚了」提供拍照，慶賀同性婚姻上路。

(中時 )