有網友在臉書PO出飆車甩尾影片，警方通知車主出面說明。(擷取臉書)

3年前犯下ATM提款機竊盜案的洪姓男子，日前疑似在台中大肚山區飆車甩尾，還拍下影片上傳臉書，警方獲報後傳喚洪男說明，他辯稱車子是他的、但當時借給友人，且該飆車男子不是他，因影片未拍到駕駛臉部，警方將依未懸掛車牌開罰。

警方接獲通報，有名網友本月11日在臉書PO出一段模仿賽車電影「頭文字D」的飆車甩尾影片，影片拍攝、剪輯相當專業，臉書還打卡地點是在日本群馬縣秋名山，但經比對周邊場景，確認影片拍攝地點應為台中市大肚區華山路，偵辦員警立即通知該車洪姓車主（34歲）說明。

烏日警方指出，該男子出面說明時承認車子是他的，但否認自己是甩尾、拍片的駕駛，並辯稱當時是將車子借給綽號「長腳仔」的友人，但只知道對方綽號、不知真名，且平時都是「長腳仔」主動找來、無法聯繫對方。

警方調查發現，這名洪姓男子曾於3年前犯下全台第一起ATM提款機竊案，日前才出獄，且他本月12日就曾駕駛未懸掛車牌的車子行駛華山路，最高將可依依違反道路交通管理處罰條例開罰1萬800元。

(中時 )