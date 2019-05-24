台南市立圖書館於24日上午在左鎮化石園區辦理「種下書香種子」活動，參加的小朋友可以挑1本喜歡的書帶回家。（劉秀芬攝）

為關照弱勢家庭學童閱讀教育、推廣「非讀Book台南愛讀冊電視讀書會」，台南市立圖書館於24日上午在左鎮化石園區辦理「種下書香種子」活動，邀善化、安定、大內、山上、新市、新化、左鎮區內19所國小約420位學童參加，並準備1000多本童書，讓小朋友自己挑一本最喜歡的帶回家。

台南市副市長許育典特別到場與小朋友同樂，許育典說，小時候家裡窮，把安南區的圖書館當作自己家裡面圖書館，幾乎每本書都看過；以前也沒有「非讀Book台南愛讀冊」這種電視閱讀節目可看，非常羨慕現在的小朋友，希望小朋友珍惜所擁有的閱讀資源。

台南市立圖書館每年於世界書香日前後至各區辦理「種下書香種子活動」，贈書給一年級弱勢家庭學童，象徵將閱讀的種子播種至學童心中，也鼓勵學童從小培養閱讀習慣。今年活動特選在左鎮化石園區舉辦，並邀在地光榮國小學生弦樂團演奏優美小提琴樂曲，還有逗趣的話劇讓小朋友看得哈哈大笑。

24日活動推廣的「非讀Book台南愛讀冊」節目，為市府委由雙子星暨三冠王有線電視製播，針對6歲到12歲的適齡兒童所設計的，透過節目介紹各種好書，節目還入圍文化部「金視獎」。活動中，許育典也感謝贊助「種下書香種子活動」的企業團體，並頒發感謝狀。

各校小朋友表演節目結束後即陸續前往挑選自己喜歡的繪本，只見有人猶豫不決，有人眼明手快把喜歡的書緊抱在胸前，主辦單位表示，現場準備1000多本多元的童書，讓每個小朋友都可以挑到喜歡的繪本免費帶回家。

(中時 )