黃光芹因專訪惹議，對韓國瑜態度從支持轉為批評，今日更說韓國瑜花天酒地，同樣曾助選韓國瑜的前高雄縣長楊秋興也口出恩將仇報，一系列打韓鋪天蓋地。
今天韓國瑜在巿議會答詢時更語出驚人表示，前高巿府高級長官還在遙控文化局，目的是讓韓巿府出洋相。韓國瑜市長與黑韓的居然近到同在一個高雄市政府的距離?
每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。
(中時電子報)
#韓國瑜
黃光芹因專訪惹議，對韓國瑜態度從支持轉為批評，今日更說韓國瑜花天酒地，同樣曾助選韓國瑜的前高雄縣長楊秋興也口出恩將仇報，一系列打韓鋪天蓋地。
今天韓國瑜在巿議會答詢時更語出驚人表示，前高巿府高級長官還在遙控文化局，目的是讓韓巿府出洋相。韓國瑜市長與黑韓的居然近到同在一個高雄市政府的距離?
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