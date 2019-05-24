監委高涌誠調查指出，退輔會並無使用大觀社區土地的急迫性，即自2009年起以「公法遁入私法」手段，逕依民法規定訴請已在當地安身立命數十年的居民拆屋還地，監察院23日通過高涌誠委員所提調查報告，要求行政院研議專法解決頻仍迫遷爭議，並督促該會檢討改進。

高涌誠委員指出，新北市板橋區大觀社區為國軍婦聯一村眷村於1964年間遷村後，經續留原地之眷村福利中心承租戶所增改建而形成，因政府數十年來之消極管理，已形成居民賴以安身立命之所。

監委指出，本案爭議最後雖因居民不得已同意拆遷而暫獲停息，然行政院仍應督促退輔會確實檢討改進及引以為戒，並於後續確實對現住戶善盡安置、搬遷、免除不當得利及補助等相關義務。

監委表示，行政院允應對於拆遷案件如何落實「適足居住權」之保障，作更細緻有效之規範，並參採上開國際審查會議所提建議，制定專法，期藉明確課以權責機關應負之安置義務，並統合中央、地方機關資源，以展現我國落實人權保障之決心。

(中時 )