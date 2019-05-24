台灣同性伴侶結婚登記上路首日，北市府今於信義廣場舉辦戶外婚禮派對，共有20對完成結婚登記的同志伴侶穿越幸福拱門，不同於傳統走紅毯，主辦單位換成彩虹旗，並贈致參與婚禮的新人蜂蜜禮盒及頒發天后張惠妹、同婚先驅祁家威見證簽署的結婚書約，祁家威勉勵在場同志新人，結婚千萬不要因為一時衝動，希望十年後用同性伴的低離婚率，正好叫反同者閉嘴。
北市府今上午在在信義廣場舉辦戶外婚禮派對，20對完成結婚登記的同志伴侶在親友及眾人見證下享受祝福，祁家威致詞時表示，同志結婚登記對他而言晚了33年，如今合法化是大家一起努力的結果。
祁家威提醒同志伴侶，異性戀離婚率非常高，5年10％、10年30％、20年60％，因此大家結婚前要想清楚，吵架要理性溝通，千萬不要離婚，等到10年後看到同志結婚離婚率只有0.5％時，就可以叫反同者閉嘴。
參與同志婚禮派對的北市副市長蔡炳坤透露，今天除了是見證台灣是民主自由國家歷史性一刻，同時與會的一位新人是他在台中一中擔任校長時的學生，就是劇作家林孟寰，當場獻上最大的祝福。
民政局長藍世聰則表示，北市府2015年聲請釋憲，當時公文送到辦公桌上，他毫不猶豫就蓋章，希望透過釋憲解決立法的爭議，很高興經過4年努力如今站在這裡，證明台灣是友善、包容的社會，深深以台灣人為榮，後續還有很多事情需要繼續努力，我們一起加油。
(中時 )
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