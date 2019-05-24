塑膠吸管7月1日起在全國各政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四類場所退場，台中市轄內屬於該四類規範場所約500處，台中市環保局長吳志超24日表示，台中已有11家業者提供自備吸管優惠措施。

為減少塑膠吸管對環境的負擔，環保署規範7月1日起，全國各政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四類場所，台中市轄內屬於該四類規範場所約500處。

吳志超說，若於這四類場所內經營福利社、合作社、餐廳等從事販賣或餐飲業務均納入規範，經查獲提供內用消費者一次性塑膠吸管者，第1次違規予以勸導，第2次起將依廢棄物清理法規定，處1200元至6000元罰鍰，但若吸管取得「生物可分解塑膠」環保標章，以及工廠出廠已附有吸管的商品，則不在管制範圍。

環保局提醒，該規範自今年7月1日起施行，109年7月1日起將無勸導期，首次查獲違規將直接罰款，提醒業者留意，以免觸法。

外帶部分，環保局輔導業者不主動提供一次用塑膠吸管，並鼓勵業者提供消費者自備吸管優惠措施，台中有11家業者響應。

環保局呼籲，首屆「台中購物節」7月10日至8月18日登場，期間到台中消費購物累計滿500元，就有機會抽大獎，請市民朋友隨身攜帶餐具響應環保，源頭減塑愛護地球。

(中時 )