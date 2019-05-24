雲林高鐵站每小時一班，差幾分鐘錯失班車就要再等一小時，縣民呼求高鐵增班的聲音不斷，等待兩年終於有譜！縣府期望至少周五下午到周一上午，每半小時一班，下周將再和高鐵公司、鐵道局開會確認。

縣府工務處資料顯示，雲林縣2018年每日北上20班次、南下20班次共40班次，總進出站人數257萬1671人，平均每班人數176.14人，比嘉義站的平均人數161.87人還多。

數據顯示，2018年嘉義站總進出站人數561萬2849人，除以每日95班次，平均每班161.87人；苗栗站平均每班次人數103.6人；彰化站則是92.69人。

雲林站2019年1月總進出站人數19萬7365人次、二月26萬0484人次、三月22萬7914人次、四月25萬0144人，總共93萬5907人次，平均每月有23萬3976人次；比起2018年同期的85萬5914人次、平均每月21萬3978人次，也可看出需求大幅成長。

縣府表示，雲林高鐵站目前每小時1班顯然不夠，希望能比照嘉義站半小時一班，至少周五下午、周六全日、周日全日、周一上午等搭車尖峰時段能半小時一班。

高鐵雲林站自2016年5月被減班以來，縣議員李明哲長期關切班次偏低問題，24日質詢縣長張麗善爭取增班的進度如何？張表示，月底就會有好消息。

高鐵公司表示，對於雲林戰平、假日尖峰時刻整體運量及旅運需求，會進行全面性評估，適時會有正面的回應。

(中時 )