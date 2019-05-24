民進黨總統初選白熱化，一向為蔡英文總統故鄉的屏東縣，現在卻有屏東鹽埔鄉親包車北上，24日到台南林俊憲服務處聲援前行政院長賴清德，呼籲小英不要竄改遊戲規則，力挺賴清德完成初選程序。

「英德之爭」越演越烈，蔡英文與賴清德之前跑攤出席公開活動時，各有支持者到場力挺，當事人雖互不攻擊，後援團卻互挖牆角，日前台南市麻豆區才有20位里長站出來表態挺蔡英文，24日就有40多位屏東鹽埔鄉民包車北上，到台南來聲援賴清德選總統，兩陣營背後叫陣意味濃厚。

屏東鹽埔鄉民24日坐著挺賴專車北上，高舉標語支持賴清德選總統，力挺賴清德的初選信念，大聲呼籲菜英文不要竄改黨內初選的遊戲規則，維持公平初選的原則，完成黨內提名程序。

鹽埔鄉民對黨內初選遲遲未定表達不滿，發起人楊順正強調，鄉親都是自動自發集結北上，呼籲蔡陣營不要為了贏得初選而隨意改變遊戲規則，公平初選機制讓賴清德院長順利出線，還賴清德一個公道。

中西區小西門里里長曾俊仁感謝其他南部鄉親的大力聲援，他表示，賴清德服務團隊一直接到許多臺南鄉親的鼓勵與支持，希望民進黨能夠公開、公平、公正的完成初選機制。他也強調，不管結果如何，都要力挺民進黨提名的最終人選，打造黨內團結贏得2020總統與立委選舉。

(中時 )