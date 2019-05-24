花蓮縣議會近日開議，代理教師問題受到議員關注，議員針對聘期、敘薪討論。（張祈攝）

花蓮縣議會近日開議，代理教師問題受到議員關注，繼議員楊華美日前要求代理教師一年應有12個月聘期，議員張美慧今也指出，縣內代理教師敘薪「均一價」，對照台東按學歷敘薪，碩博士老師薪資較花蓮同學歷者多6千至1萬2千元，盼縣府改進敘薪規則，留住偏鄉人才。

楊華美指出，花蓮在全國教師工會總聯合會「善待代理教師」評比不及格，主要在聘期太短，只有10個月多一點，加上代理教師年資無法累計，也沒有考績獎金，導致流動率高，教育品質受影響，呼籲應拉長聘期至12個月，保障代理教師權益，才能保障學生受教品質。

張美慧今天質詢時說，花蓮代理教師不分學歷均為3萬8255元，與台東相比，碩、博士薪資整整少了6千至1萬2千元落差，呼籲比照台東標準敘薪，她計畫，實際受惠師資約56人，換算經費約400多萬，就能鼓勵優秀青年返鄉就業。

教育處回應，花蓮為原住民重點區域，有一定比率缺額控管，國中、小代課教師近600人，若拉長聘期至12個月，一年經費要增4000多萬元。

縣長徐榛蔚今天表示，縣府今年起開13個正式教師缺，限定連續3年在花蓮擔任代理老師、英文長才等加分機制，針對原住民教師則配合偏鄉教育法，延長原住民教師6年聘期，先以穩定教育現場為首要，鼓勵代理教師考取正式教師。

(中時 )