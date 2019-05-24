已故前新北市議長陳幸進生前無論社區發展、警政民防或消防安全皆面面俱到，對於回饋地方建設不遺餘力，其長子陳汪全先生為完成父親之遺願，於今天（24日）下午在三重小巨蛋，代父捐贈新北市政府消防局救護車1輛。

陳幸進從政40多年，是國民黨籍三重地區資深民代，曾任三重市民代表會副主席、台北縣議員、台北縣議會議長、第一屆新北市議會議長、新北市三重警察分局義警中隊中隊長及新北市義勇消防總隊總隊長，為新北及三重市民謀求不少福利。

救護車捐贈儀式由新北市長侯友宜到場受贈並回贈感謝獎牌。（吳家詮翻攝）

本次救護車捐贈儀式由新北市長侯友宜親自受贈並回贈感謝獎牌，侯友宜表示，陳故議長幸進長年熱心公益，深受地方各界好評與肯定，衷心感謝其長子陳汪全先生延續父親之善行義舉，捐贈新北市政府消防局1輛救護車，造福新北市民，相信可以大幅提升新北市地區居家安全及到院前緊急救護服務品質。

目前擔任寶石建設開發股份有限公司總經理的陳汪全，傳承他父親慈悲濟世的精神捐贈新北市救護車，救助更多民眾免於危難之中，也希望藉此達拋磚引玉之效，引領各界投入更多的公益善行以造福市民。

(中時電子報)