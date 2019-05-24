日前豪雨侵襲全台，造成中南部農損嚴重，農委會主委陳吉仲表示，他在乎的是農民面對極端氣候時如何因應，農委會必須有更具體且能協助農民的方案，這些才是當務之急。

例如為了突破小農加工取得工廠登記不易，無法上架販售的困境，農委會研擬《農產品生產及驗證管理法》修正草案來管理農產品初級加工場，並於今（24）日立法院一讀通過。農委會估計，未來可帶動500家農產初級加工場，年產值增加20億元，每年農產品加工量7.5萬噸。

陳吉仲解釋，這次增訂的是《農產品生產及驗證管理法》第17條，從事農產品初級加工者必須具備農民身分，並且在農業用地上經營，加工場上限為200平方公尺。加工方式及品項涵括「乾燥、粉碎、碾製及焙炒」等四大類、百餘項加工品，祈盼立法院儘速完成修法程序，趕在7月上路施行。

農糧署則說，正式納管農民的農產品初級加工場，將發給登記證明文件及編號，等同工廠登記，讓小農亦可以落實遵循GHP（食品良好衛生規範準則），生產安全、優質的加工產品並上架販售。期待能在10年內創造目前食品加工業產總產值6千億元的10％，亦即600億元。

(中時 )